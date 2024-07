Börse Frankfurt: TecDAX legt schlussendlich zu

Zum Handelsende tendierte der TecDAX im XETRA-Handel 1.05 Prozent höher bei 3’335.86 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 522.490 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.036 Prozent auf 3’302.25 Punkte an der Kurstafel, nach 3’301.05 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3’343.26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3’302.25 Punkten.

TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche kletterte der TecDAX bereits um 0.276 Prozent. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 03.06.2024, bei 3’367.64 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.04.2024, wurde der TecDAX auf 3’406.30 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 03.07.2023, erreichte der TecDAX einen Stand von 3’177.32 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0.339 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3’490.44 Punkten. Bei 3’175.55 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Sartorius vz (+ 4.10 Prozent auf 220.90 EUR), EVOTEC SE (+ 3.75 Prozent auf 9.55 EUR), Nordex (+ 3.46 Prozent auf 11.96 EUR), Kontron (+ 3.17 Prozent auf 19.87 EUR) und JENOPTIK (+ 3.07 Prozent auf 27.54 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil SÜSS MicroTec SE (-4.68 Prozent auf 59.10 EUR), Siemens Healthineers (-0.78 Prozent auf 53.22 EUR), QIAGEN (-0.78 Prozent auf 37.52 EUR), Elmos Semiconductor (-0.68 Prozent auf 73.00 EUR) und ATOSS Software (-0.36 Prozent auf 109.60 EUR).

Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5’386’128 Aktien gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 216.730 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 8.92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7.24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

