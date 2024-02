Börse Frankfurt: TecDAX gibt am Mittag nach

Am Mittwoch verliert der TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.33 Prozent auf 3’381.81 Punkte. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 509.781 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.005 Prozent auf 3’392.77 Punkte an der Kurstafel, nach 3’392.95 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3’374.94 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3’398.59 Punkten erreichte.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 1.73 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3’226.36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.11.2023, betrug der TecDAX-Kurs 2’972.92 Punkte. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 07.02.2023, bei 3’300.88 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1.72 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3’398.59 Punkten. Bei 3’187.26 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell SMA Solar (+ 6.08 Prozent auf 49.56 EUR), TeamViewer (+ 5.57 Prozent auf 14.41 EUR), QIAGEN (+ 5.01 Prozent auf 41.59 EUR), EVOTEC SE (+ 3.68 Prozent auf 14.65 EUR) und AIXTRON SE (+ 3.33 Prozent auf 33.86 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen CompuGroup Medical SE (-15.10 Prozent auf 33.96 EUR), Infineon (-4.43 Prozent auf 32.11 EUR), CANCOM SE (-3.52 Prozent auf 29.02 EUR), MorphoSys (-2.93 Prozent auf 62.94 EUR) und JENOPTIK (-1.76 Prozent auf 29.00 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 2’456’890 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 192.439 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Unter den TecDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie mit 10.08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.80 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch