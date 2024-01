Börse Frankfurt: TecDAX fällt letztendlich zurück

Am Donnerstag notierte der TecDAX via XETRA schlussendlich 0.76 Prozent schwächer bei 3’235.27 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 479.473 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.284 Prozent auf 3’269.47 Punkte an der Kurstafel, nach 3’260.20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3’286.32 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3’235.10 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang ein Plus von 0.164 Prozent. Vor einem Monat, am 11.12.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3’266.27 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 11.10.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3’035.07 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 11.01.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’147.25 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 2.52 Prozent auf 103.60 EUR), HENSOLDT (+ 1.34 Prozent auf 25.68 EUR), Nordex (+ 0.80 Prozent auf 10.14 EUR), Nemetschek SE (+ 0.26 Prozent auf 75.82 EUR) und ATOSS Software (+ 0.24 Prozent auf 210.50 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-13.09 Prozent auf 22.84 EUR), MorphoSys (-12.87 Prozent auf 30.80 EUR), EVOTEC SE (-3.63 Prozent auf 16.85 EUR), ADTRAN (-2.83 Prozent auf 7.20 USD) und Siltronic (-2.06 Prozent auf 87.90 EUR).

TecDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5’134’484 Aktien gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 162.916 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die freenet-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7.30 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch