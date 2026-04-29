Börse Frankfurt: TecDAX bewegt sich zum Handelsende im Plus

Zum Handelsschluss stieg der TecDAX im XETRA-Handel um 0.57 Prozent auf 3’617.06 Punkte. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 507.378 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.489 Prozent höher bei 3’614.25 Punkten in den Handel, nach 3’596.65 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3’605.24 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3’636.43 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der TecDAX bereits um 1.69 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wurde der TecDAX mit 3’349.65 Punkten berechnet. Der TecDAX stand noch vor drei Monaten, am 29.01.2026, bei 3’577.09 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.04.2025, lag der TecDAX bei 3’606.36 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0.199 Prozent nach unten. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3’858.70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Siltronic (+ 7.07 Prozent auf 75.00 EUR), Infineon (+ 5.49 Prozent auf 55.70 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4.08 Prozent auf 178.60 EUR), AIXTRON SE (+ 3.93 Prozent auf 44.69 EUR) und JENOPTIK (+ 2.48 Prozent auf 32.24 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen Siemens Healthineers (-3.72 Prozent auf 33.95 EUR), Drägerwerk (-3.25 Prozent auf 89.30 EUR), EVOTEC SE (-2.63 Prozent auf 5.01 EUR), QIAGEN (-2.11 Prozent auf 28.51 EUR) und SAP SE (-2.02 Prozent auf 145.88 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 8’056’944 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 173.919 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.64 zu Buche schlagen. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7.58 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch