TecDAX 1548840 / DE0007203275
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|TecDAX im Blick
|
03.11.2026 12:26:20
Börse Frankfurt: So performt der TecDAX am Dienstagmittag
Der TecDAX zeigt sich am Dienstag mit negativem Vorzeichen.
Am Dienstag verbucht der TecDAX um 12:08 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 1.17 Prozent auf 4’067.58 Punkte. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 580.392 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.494 Prozent auf 4’095.40 Punkte an der Kurstafel, nach 4’115.74 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4’037.09 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4’096.35 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4’081.92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3’952.05 Punkten auf. Der TecDAX lag vor einem Jahr, am 03.11.2025, bei 3’630.48 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 12.23 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
TecDAX-Top-Flop-Aktien
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell SMA Solar (+ 3.60 Prozent auf 50.60 EUR), Drägerwerk (+ 2.35 Prozent auf 104.60 EUR), PVA TePla (+ 2.10 Prozent auf 30.14 EUR), Nordex (+ 1.27 Prozent auf 38.24 EUR) und freenet (+ 0.88 Prozent auf 23.00 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil TeamViewer (-26.14 Prozent auf 5.34 EUR), ATOSS Software (-5.44 Prozent auf 88.60 EUR), Nemetschek SE (-5.06 Prozent auf 72.25 EUR), SAP SE (-2.95 Prozent auf 204.30 EUR) und OHB SE (-2.76 Prozent auf 211.00 EUR).
TecDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die TeamViewer-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3’398’932 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 238.500 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel
Unter den TecDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6.41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8.73 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
OHB am 03.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|4’092.59
|-0.56%
Börse aktuell - Live TickerSchwere Niederlage für Trump: SMI leichter erwartet -- DAX voraussichtlich stabil -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vorbörslich in Rot, während der deutsche Leitindex auf der Stelle tritt. Die Börsen in Fernost entwickeln sich zur Wochenmitte uneinheitlich.