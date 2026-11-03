Börse Frankfurt: So performt der TecDAX am Dienstagmittag

Am Dienstag verbucht der TecDAX um 12:08 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 1.17 Prozent auf 4’067.58 Punkte. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 580.392 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.494 Prozent auf 4’095.40 Punkte an der Kurstafel, nach 4’115.74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 4’037.09 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4’096.35 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4’081.92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3’952.05 Punkten auf. Der TecDAX lag vor einem Jahr, am 03.11.2025, bei 3’630.48 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 12.23 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

TecDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell SMA Solar (+ 3.60 Prozent auf 50.60 EUR), Drägerwerk (+ 2.35 Prozent auf 104.60 EUR), PVA TePla (+ 2.10 Prozent auf 30.14 EUR), Nordex (+ 1.27 Prozent auf 38.24 EUR) und freenet (+ 0.88 Prozent auf 23.00 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil TeamViewer (-26.14 Prozent auf 5.34 EUR), ATOSS Software (-5.44 Prozent auf 88.60 EUR), Nemetschek SE (-5.06 Prozent auf 72.25 EUR), SAP SE (-2.95 Prozent auf 204.30 EUR) und OHB SE (-2.76 Prozent auf 211.00 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die TeamViewer-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3’398’932 Aktien gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 238.500 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Unter den TecDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6.41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8.73 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch