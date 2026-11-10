DAX 40 998032 / DE0008469008
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10.11.2026 15:58:14
Börse Frankfurt: So performt der DAX am Dienstagnachmittag
Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Dienstag.
Um 15:41 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0.87 Prozent höher bei 26’495.41 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.146 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 1.07 Prozent fester bei 26’548.59 Punkten, nach 26’267.19 Punkten am Vortag.
Der DAX erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 26’460.64 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’633.78 Punkten lag.
So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, erreichte der DAX einen Wert von 25’087.27 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.08.2026, wurde der DAX auf 26’323.88 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, lag der DAX bei 23’959.99 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.97 Prozent nach oben. Bei 26’692.90 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Punkten erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX
Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit Henkel vz (+ 4.01 Prozent auf 87.06 EUR), Daimler Truck (+ 3.04 Prozent auf 43.04 EUR), Hannover Rück (+ 2.77 Prozent auf 297.00 EUR), Rheinmetall (+ 2.72 Prozent auf 868.40 EUR) und Deutsche Bank (+ 2.54 Prozent auf 33.29 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Siemens Energy (-2.90 Prozent auf 120.50 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0.83 Prozent auf 69.62 EUR), Symrise (-0.78 Prozent auf 93.62 EUR), RWE (-0.75 Prozent auf 58.16 EUR) und HOCHTIEF (-0.72 Prozent auf 358.40 EUR).
DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3’332’913 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 237.935 Mrd. Euro den grössten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5.81 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.19 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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