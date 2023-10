Börse Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer

Der SDAX fällt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.78 Prozent auf 12’680.96 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 105.674 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.577 Prozent auf 12’707.11 Punkte an der Kurstafel, nach 12’780.83 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 12’707.11 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 12’675.26 Punkten erreichte.

SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 13’324.21 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 03.07.2023, erreichte der SDAX einen Wert von 13’410.01 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.10.2022, wies der SDAX einen Stand von 10’648.82 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 4.94 Prozent aufwärts. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 13’880.68 Punkten. Bei 11’980.54 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit ADTRAN (+ 2.92 Prozent auf 8.47 USD), New Work SE (ex XING) (+ 1.78 Prozent auf 102.80 EUR), CEWE Stiftung (+ 1.67 Prozent auf 91.40 EUR), Adtran Networks SE (+ 0.75 Prozent auf 20.20 EUR) und Vossloh (+ 0.51 Prozent auf 39.10 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Energiekontor (-5.17 Prozent auf 71.60 EUR), SGL Carbon SE (-2.50 Prozent auf 6.45 EUR), GRENKE (-2.42 Prozent auf 20.20 EUR), Aroundtown SA (-2.38 Prozent auf 1.89 EUR) und Varta (-2.16 Prozent auf 17.40 EUR).

Welche Aktien im SDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 103’194 Aktien gehandelt. Im SDAX macht die TRATON-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 9.930 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Die TRATON-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 3.89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Mit 8.21 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Grand City Properties-Aktie zu erwarten.

