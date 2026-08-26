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SDAX-Performance 26.08.2026 09:28:16

Börse Frankfurt: SDAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Verluste

Börse Frankfurt: SDAX verbucht zum Start des Mittwochshandels Verluste

Der SDAX fällt am dritten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.

ASTA Energy Solutions
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Am Mittwoch sinkt der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0.05 Prozent auf 18’533.29 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 93.619 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0.062 Prozent fester bei 18’553.39 Punkten in den Handel, nach 18’541.82 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18’528.24 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’566.24 Zählern.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der SDAX bereits um 0.057 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, betrug der SDAX-Kurs 18’229.28 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, stand der SDAX bei 18’844.57 Punkten. Der SDAX stand vor einem Jahr, am 26.08.2025, bei 17’057.26 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6.79 Prozent nach oben. Bei 19’325.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief beträgt hingegen 15’733.78 Punkte.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Springer Nature (+ 2.97 Prozent auf 20.80 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2.82 Prozent auf 63.80 EUR), OHB SE (+ 1.87 Prozent auf 195.80 EUR), pbb (+ 1.26 Prozent auf 3.37 EUR) und Shelly (+ 1.11 Prozent auf 64.00 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen ASTA Energy Solutions (-3.35 Prozent auf 52.00 EUR), Einhell Germany vz (-2.01 Prozent auf 73.10 EUR), Dermapharm (-1.90 Prozent auf 41.20 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1.78 Prozent auf 30.82 EUR) und SMA Solar (-1.62 Prozent auf 54.75 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 40’320 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die OHB SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.183 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Fokus

Unter den SDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.69 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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