Index im Blick 02.02.2026 12:26:43

Börse Frankfurt: SDAX schwächer

Börse Frankfurt: SDAX schwächer

Der SDAX verbucht am Mittag Verluste.

EVOTEC
5.52 CHF -2.92%
Kaufen Verkaufen

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.63 Prozent schwächer bei 17’927.46 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 95.958 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.480 Prozent leichter bei 17’953.77 Punkten in den Montagshandel, nach 18’040.35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 17’953.77 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17’841.44 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 02.01.2026, einen Stand von 17’355.68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 16’731.99 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.01.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 14’618.40 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3.29 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 18’480.20 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 17’174.39 Punkte.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell ATOSS Software (+ 1.54 Prozent auf 99.00 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 1.53 Prozent auf 17.24 EUR), Wüstenrot Württembergische (+ 1.33 Prozent auf 15.22 EUR), Ottobock (+ 1.15 Prozent auf 61.45 EUR) und KSB SE (+ 0.93 Prozent auf 1’085.00 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Verve Group (-9.95 Prozent auf 1.41 EUR), Siltronic (-4.66 Prozent auf 50.15 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3.74 Prozent auf 47.92 EUR), EVOTEC SE (-3.67 Prozent auf 5.99 EUR) und SMA Solar (-3.47 Prozent auf 35.62 EUR).

Welche Aktien im SDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SDAX ist die Schaeffler-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 726’182 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die Schaeffler-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 9.425 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.43 zu Buche schlagen. Mit 7.91 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HAMBORNER REIT-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick
Analysen zu SDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu KSB SE & Co. KGaA Vz.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu EVOTEC SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07.01.26 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
12.11.25 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
07.11.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
06.11.25 EVOTEC Hold Deutsche Bank AG
05.11.25 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
