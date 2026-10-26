Börse Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Am Montag notiert der SDAX um 15:41 Uhr via XETRA 1.34 Prozent höher bei 18’350.08 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 90.186 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.262 Prozent höher bei 18’154.09 Punkten in den Handel, nach 18’106.58 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 18’446.77 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 18’154.09 Einheiten.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 18’124.50 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, erreichte der SDAX einen Stand von 18’229.28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, betrug der SDAX-Kurs 17’371.36 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 5.73 Prozent zu. Bei 19’325.96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell ATOSS Software (+ 9.16 Prozent auf 95.30 EUR), OHB SE (+ 8.70 Prozent auf 225.00 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 4.72 Prozent auf 11.10 EUR), Energiekontor (+ 4.46 Prozent auf 23.40 EUR) und PVA TePla (+ 4.42 Prozent auf 29.30 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen pbb (-3.81 Prozent auf 2.73 EUR), HelloFresh (-2.75 Prozent auf 3.00 EUR), SGL Carbon SE (-1.23 Prozent auf 4.84 EUR), Hypoport SE (-1.14 Prozent auf 82.75 EUR) und MBB SE (-0.98 Prozent auf 203.00 EUR) unter Druck.

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SDAX auf

Im SDAX sticht die TeamViewer-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 611’465 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 5.107 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Die Mutares-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Mit 8.40 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch