Börse Frankfurt: SDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1.08 Prozent stärker bei 14’131.92 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 95.236 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.010 Prozent tiefer bei 13’980.04 Punkten in den Freitagshandel, nach 13’981.40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 14’161.07 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13’976.02 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 0.608 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.09.2024, erreichte der SDAX einen Wert von 13’619.33 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.07.2024, wies der SDAX 14’574.35 Punkte auf. Der SDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 04.10.2023, den Stand von 12’564.25 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 2.25 Prozent zu Buche. Bei 15’337.24 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12’940.72 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell ProSiebenSat1 Media SE (+ 4.78 Prozent auf 6.14 EUR), METRO (St) (+ 4.35 Prozent auf 4.92 EUR), PVA TePla (+ 3.45 Prozent auf 13.50 EUR), Nagarro SE (+ 3.44 Prozent auf 91.70 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 3.43 Prozent auf 17.80 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil PNE (-2.26 Prozent auf 12.10 EUR), STRATEC SE (-1.63 Prozent auf 42.20 EUR), Deutsche Wohnen SE (-1.37 Prozent auf 25.15 EUR), Medios (-1.18 Prozent auf 15.12 EUR) und ADTRAN (-0.57 Prozent auf 5.24 EUR).

SDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der DEUTZ-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 770’797 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 10.102 Mrd. Euro macht die Deutsche Wohnen SE-Aktie im SDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.91 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9.24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch