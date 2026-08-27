Börse Frankfurt: SDAX liegt schlussendlich im Plus

Am Donnerstag verbuchte der SDAX via XETRA zum Handelsende ein Plus in Höhe von 1.47 Prozent auf 18’916.96 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 93.904 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.218 Prozent auf 18’682.66 Punkte an der Kurstafel, nach 18’642.01 Punkten am Vortag.

Bei 18’678.72 Einheiten erreichte der SDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18’916.96 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Plus von 2.01 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.07.2026, wies der SDAX einen Stand von 18’276.38 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18’929.43 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, stand der SDAX noch bei 16’948.97 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9.00 Prozent zu Buche. Bei 19’325.96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. 15’733.78 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit GFT SE (+ 15.08 Prozent auf 25.95 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 9.56 Prozent auf 59.60 EUR), TeamViewer (+ 6.79 Prozent auf 7.00 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 6.47 Prozent auf 67.45 EUR) und KSB SE (+ 4.99 Prozent auf 884.00 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil OHB SE (-2.36 Prozent auf 190.20 EUR), SAF-HOLLAND SE (-1.98 Prozent auf 22.30 EUR), Drägerwerk (-1.07 Prozent auf 111.00 EUR), Adtran Networks SE (-0.87 Prozent auf 22.90 EUR) und MLP SE (-0.84 Prozent auf 9.47 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Im SDAX ist die HelloFresh-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’319’446 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Springer Nature-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.018 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Mit 7.74 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Mutares-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch