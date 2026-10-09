Börse Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 1.00 Prozent fester bei 18’000.87 Punkten. An der Börse sind die im SDAX enthaltenen Werte damit 90.569 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.506 Prozent auf 17’912.94 Punkte an der Kurstafel, nach 17’822.81 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 18’000.87 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17’912.94 Punkten lag.

SDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Minus von 1.37 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, lag der SDAX bei 18’560.24 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18’074.65 Punkten gehandelt. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 09.10.2025, einen Stand von 17’561.34 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 3.72 Prozent zu. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 15’733.78 Zählern.

Die Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit LPKF Laser Electronics (+ 4.63 Prozent auf 14.70 EUR), TeamViewer (+ 4.24 Prozent auf 6.89 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 4.11) Prozent auf 25.82 EUR), GFT SE (+ 4.09 Prozent auf 26.70 EUR) und SGL Carbon SE (+ 3.74 Prozent auf 5.55 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil SCHOTT Pharma (-3.65 Prozent auf 23.75 EUR), SMA Solar (-0.26 Prozent auf 57.80 EUR), 1&1 (-0.22 Prozent auf 22.95 EUR), HUGO BOSS (-0.16 Prozent auf 37.84 EUR) und Shelly (-0.15 Prozent auf 65.00 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SDAX weist die TeamViewer-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 80’960 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.220 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1.54 zu Buche schlagen. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.77 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch