Börse Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Der SDAX schloss den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.08 Prozent) bei 13’711.33 Punkten ab. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 81.495 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.407 Prozent auf 13’666.16 Punkte an der Kurstafel, nach 13’722.06 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 13’653.47 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13’726.91 Zählern.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, stand der SDAX bei 13’557.80 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 30.09.2024, den Stand von 14’161.67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, erreichte der SDAX einen Stand von 13’960.36 Punkten.

Der Index sank seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0.795 Prozent. Das SDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 15’337.24 Punkten. Bei 12’940.72 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 8.53 Prozent auf 11.83 EUR), 1&1 (+ 4.83 Prozent auf 12.60 EUR), Medios (+ 3.77 Prozent auf 13.22 EUR), Grand City Properties (+ 2.35 Prozent auf 11.75 EUR) und METRO (St) (+ 2.35 Prozent auf 4.15 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil SMA Solar (-4.57 Prozent auf 13.56 EUR), PVA TePla (-4.36 Prozent auf 12.94 EUR), Salzgitter (-3.41 Prozent auf 15.84 EUR), SÜSS MicroTec SE (-2.41 Prozent auf 48.65 EUR) und LPKF Laser Electronics (-2.08 Prozent auf 8.93 EUR).

Diese SDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Im SDAX weist die DEUTZ-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 477’511 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die DWS Group GmbH-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 7.980 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.19 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.20 Prozent bei der Mutares-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch