Börse Frankfurt: MDAX verbucht zum Handelsstart Verluste

Am Freitag tendiert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 1.33 Prozent leichter bei 28’179.48 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 283.988 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.510 Prozent auf 28’412.41 Punkte an der Kurstafel, nach 28’558.19 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 28’179.48 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 28’413.68 Zählern.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der MDAX bereits um 1.58 Prozent. Der MDAX erreichte am letzten Handelstag Januar, dem 28.01.2025, den Stand von 26’255.40 Punkten. Am letzten Handelstag im November, dem 28.11.2024, wies der MDAX 26’225.82 Punkte auf. Am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 25’885.75 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 legte der Index bereits um 9.57 Prozent zu. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 28’648.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24’989.87 Zählern markiert.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Scout24 (+ 1.13 Prozent auf 94.10 EUR), Nordex (+ 0.70 Prozent auf 12.92 EUR), CTS Eventim (+ 0.09) Prozent auf 105.40 EUR), Lufthansa (-0.03 Prozent auf 6.89 EUR) und freenet (-0.06 Prozent auf 31.48 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil Hypoport SE (-3.90 Prozent auf 202.00 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3.68 Prozent auf 115.10 EUR), Bechtle (-3.64 Prozent auf 32.28 EUR), Delivery Hero (-3.50 Prozent auf 27.33 EUR) und KION GROUP (-3.48 Prozent auf 39.15 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’036’719 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 22.737 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Im MDAX weist die TUI-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die RTL-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 15.11 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

