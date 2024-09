Börse Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Plus

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 1.32 Prozent fester bei 26’664.86 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 257.535 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.818 Prozent auf 26’532.49 Punkte an der Kurstafel, nach 26’317.30 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 26’532.49 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26’686.17 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 3.03 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 26.08.2024, erreichte der MDAX einen Wert von 25’174.14 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.06.2024, betrug der MDAX-Kurs 25’335.92 Punkte. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 26.09.2023, bei 25’676.18 Punkten.

Der Index büsste seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0.646 Prozent ein. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 27’641.56 Punkten. Bei 23’476.10 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell JENOPTIK (+ 3.96 Prozent auf 27.28 EUR), AIXTRON SE (+ 3.40 Prozent auf 16.25 EUR), PUMA SE (+ 3.25 Prozent auf 38.07 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 3.22 Prozent auf 65.80 EUR) und thyssenkrupp (+ 2.81 Prozent auf 3.33 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Hypoport SE (-0.47 Prozent auf 295.00 EUR), Scout24 (-0.19 Prozent auf 78.20 EUR), freenet (-0.15 Prozent auf 27.10 EUR), Evonik (-0.15 Prozent auf 20.51 EUR) und Bilfinger SE (+ 0.10 Prozent auf 47.90 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 706’673 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 19.406 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 5.56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die RTL-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16.07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch