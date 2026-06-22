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MDAX-Performance im Fokus 22.06.2026 15:58:41

Börse Frankfurt: MDAX liegt am Montagnachmittag im Minus

Börse Frankfurt: MDAX liegt am Montagnachmittag im Minus

Der MDAX gibt sich am Montagnachmittag schwächer.

Porsche Automobil
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Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.23 Prozent leichter bei 32’563.49 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 354.685 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0.211 Prozent stärker bei 32’707.29 Punkten, nach 32’638.42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 32’764.21 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 32’420.89 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Der MDAX wies vor einem Monat, am 22.05.2026, einen Wert von 32’108.27 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wurde der MDAX mit 27’796.28 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29’365.17 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 5.11 Prozent zu Buche. Bei 33’547.52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten markiert.

MDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Siltronic (+ 6.09 Prozent auf 97.55 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4.07 Prozent auf 189.20 EUR), Nordex (+ 2.98 Prozent auf 49.14 EUR), JENOPTIK (+ 1.79 Prozent auf 47.80 EUR) und AUMOVIO (+ 1.66 Prozent auf 39.90 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen HENSOLDT (-5.74 Prozent auf 68.30 EUR), RENK (-4.98 Prozent auf 45.61 EUR), freenet (-3.59 Prozent auf 24.20 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3.38 Prozent auf 71.50 EUR) und Porsche Automobil (-2.64 Prozent auf 29.87 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’769’839 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 43.086 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.03 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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