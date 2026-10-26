Börse Frankfurt: MDAX klettert am Mittag

Der MDAX legt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1.11 Prozent auf 30’208.86 Punkte zu. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 334.650 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.205 Prozent auf 29’937.42 Punkte an der Kurstafel, nach 29’876.31 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 30’260.73 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29’922.43 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 31’031.35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Wert von 31’965.53 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Wert von 30’291.98 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 sank der Index bereits um 2.49 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit AUTO1 (+ 5.22 Prozent auf 17.93 EUR), flatexDEGIRO (+ 4.39 Prozent auf 23.32 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3.62 Prozent auf 85.90 EUR), Schaeffler (+ 3.34 Prozent auf 5.57 EUR) und Siltronic (+ 3.30 Prozent auf 57.85 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil K+S (-2.23 Prozent auf 12.71 EUR), United Internet (-0.75 Prozent auf 23.86 EUR), Ströer SE (-0.74 Prozent auf 37.32 EUR), freenet (-0.44 Prozent auf 22.86 EUR) und Sartorius vz (-0.43 Prozent auf 280.60 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 912’952 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 36.855 Mrd. Euro.

MDAX-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.29 zu Buche schlagen. Die Aroundtown SA-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.41 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch