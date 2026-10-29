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29.10.2026 12:26:17
Börse Frankfurt: MDAX am Mittag in Grün
Der MDAX entwickelt sich am Mittag positiv.
Um 12:09 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 1.15 Prozent fester bei 30’775.90 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 343.244 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.042 Prozent auf 30’412.68 Punkte an der Kurstafel, nach 30’425.40 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30’321.89 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30’796.86 Zählern.
MDAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht gewann der MDAX bereits um 2.80 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 29.09.2026, den Wert von 30’883.19 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wurde der MDAX mit 32’243.82 Punkten gehandelt. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, bei 29’940.39 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0.658 Prozent nach unten. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im MDAX
Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Salzgitter (+ 9.10 Prozent auf 47.74 EUR), AIXTRON SE (+ 6.61 Prozent auf 33.55 EUR), AUTO1 (+ 4.03 Prozent auf 18.31 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3.07 Prozent auf 85.70 EUR) und HENSOLDT (+ 2.95 Prozent auf 88.58 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Knorr-Bremse (-4.36 Prozent auf 92.10 EUR), IONOS (-1.52 Prozent auf 35.10 EUR), flatexDEGIRO (-1.24 Prozent auf 23.98 EUR), HELLA GmbH (-0.71 Prozent auf 70.30 EUR) und Bechtle (-0.28 Prozent auf 35.62 EUR).
Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1’093’497 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 40.120 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus
Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 4.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.41 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
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