Börse Frankfurt: MDAX am Mittag in Grün

Um 12:09 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 1.15 Prozent fester bei 30’775.90 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 343.244 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.042 Prozent auf 30’412.68 Punkte an der Kurstafel, nach 30’425.40 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30’321.89 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30’796.86 Zählern.

MDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gewann der MDAX bereits um 2.80 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 29.09.2026, den Wert von 30’883.19 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wurde der MDAX mit 32’243.82 Punkten gehandelt. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, bei 29’940.39 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0.658 Prozent nach unten. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Salzgitter (+ 9.10 Prozent auf 47.74 EUR), AIXTRON SE (+ 6.61 Prozent auf 33.55 EUR), AUTO1 (+ 4.03 Prozent auf 18.31 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3.07 Prozent auf 85.70 EUR) und HENSOLDT (+ 2.95 Prozent auf 88.58 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Knorr-Bremse (-4.36 Prozent auf 92.10 EUR), IONOS (-1.52 Prozent auf 35.10 EUR), flatexDEGIRO (-1.24 Prozent auf 23.98 EUR), HELLA GmbH (-0.71 Prozent auf 70.30 EUR) und Bechtle (-0.28 Prozent auf 35.62 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1’093’497 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 40.120 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 4.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.41 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch