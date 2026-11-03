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03.11.2026 12:26:20
Börse Frankfurt: LUS-DAX verliert am Dienstagmittag
Der LUS-DAX sinkt am zweiten Tag der Woche.
Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0.42 Prozent leichter bei 25’805.00 Punkten.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25’851.00 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’647.00 Zählern.
LUS-DAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, einen Stand von 25’280.00 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 26’095.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24’128.00 Punkten auf.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 5.04 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Zählern erreicht.
Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Bayer (+ 4.20 Prozent auf 52.12 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2.00 Prozent auf 41.31 EUR), RWE (+ 0.96 Prozent auf 57.06 EUR), Hannover Rück (+ 0.41 Prozent auf 292.40 EUR) und Rheinmetall (+ 0.32 Prozent auf 1’003.20 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen SAP SE (-2.95 Prozent auf 204.30 EUR), Zalando (-2.89 Prozent auf 26.21 EUR), MTU Aero Engines (-2.86 Prozent auf 335.90 EUR), adidas (-2.23 Prozent auf 169.00 EUR) und Merck (-1.67 Prozent auf 147.50 EUR).
Welche Aktien im LUS-DAX den grössten Börsenwert aufweisen
Die Bayer-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2’472’726 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 238.500 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Blick
Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7.64 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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