Börse Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Start Gewinne

Der LUS-DAX verbucht im XETRA-Handel um 09:25 Uhr Gewinne in Höhe von 0.49 Prozent auf 25’972.00 Punkte.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25’769.00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26’012.00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25’280.00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 04.08.2026, den Wert von 26’360.00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, bei 23’884.00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5.72 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26’616.00 Punkte. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Heidelberg Materials (+ 6.87 Prozent auf 167.30 EUR), Continental (+ 6.04 Prozent auf 70.98 EUR), Deutsche Bank (+ 2.99 Prozent auf 31.37 EUR), Commerzbank (+ 2.55 Prozent auf 38.96 EUR) und Bayer (+ 2.12 Prozent auf 52.94 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Rheinmetall (-1.77 Prozent auf 987.00 EUR), Symrise (-0.96 Prozent auf 92.50 EUR), Deutsche Börse (-0.76 Prozent auf 312.20 EUR), Hannover Rück (-0.75 Prozent auf 289.40 EUR) und Siemens Healthineers (-0.69 Prozent auf 43.05 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Aktuell weist die Siemens Energy-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 508’246 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 237.653 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Werte

In diesem Jahr präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Vonovia SE-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch