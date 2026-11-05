Börse Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Handelsende

Am Donnerstag fiel der LUS-DAX via XETRA letztendlich um 1.14 Prozent auf 26’365.00 Punkte zurück.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 26’690.00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26’226.00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 05.10.2026, den Stand von 25’319.00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 26’215.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24’101.00 Punkten auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7.32 Prozent zu. Bei 26’690.00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Zalando (+ 3.75 Prozent auf 28.48 EUR), Bayer (+ 3.65 Prozent auf 56.22 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 3.42 Prozent auf 42.32 EUR), BASF (+ 3.30 Prozent auf 56.09 EUR) und Deutsche Börse (+ 2.76 Prozent auf 327.50 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Rheinmetall (-16.14 Prozent auf 841.50 EUR), Infineon (-8.54 Prozent auf 45.95 EUR), HOCHTIEF (-4.73 Prozent auf 346.40 EUR), Siemens Energy (-4.70 Prozent auf 113.84 EUR) und Commerzbank (-2.81 Prozent auf 38.73 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 11’690’137 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 233.307 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch