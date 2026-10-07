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Kursverlauf 07.10.2026 12:26:17

Börse Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittwochmittag leichter

Börse Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Mittwochmittag leichter

Der LUS-DAX zeigt sich derzeit im Minus.

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Um 12:23 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.91 Prozent schwächer bei 25’129.00 Punkten.

Bei 25’112.00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 25’353.00 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat, am 07.09.2026, wurde der LUS-DAX mit 26’005.00 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, stand der LUS-DAX bei 25’463.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24’382.00 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 2.29 Prozent zu Buche. Bei 26’616.00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’861.50 Punkten.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Zalando (+ 1.70 Prozent auf 22.78 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1.39 Prozent auf 69.84 EUR), Scout24 (+ 1.18 Prozent auf 68.35 EUR), Beiersdorf (+ 1.05 Prozent auf 77.24 EUR) und Henkel vz (+ 0.87 Prozent auf 73.96 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Infineon (-5.38 Prozent auf 61.20 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3.35 Prozent auf 39.34 EUR), Deutsche Bank (-3.03 Prozent auf 30.46 EUR), BMW (-2.27 Prozent auf 53.40 EUR) und MTU Aero Engines (-2.24 Prozent auf 357.50 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’743’619 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 213.573 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4.19 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 7.64 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

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