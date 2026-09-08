Börse Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Minus

Am Dienstag ging der LUS-DAX nahezu unverändert (minus 0.05 Prozent) bei 25’992.00 Punkten aus dem Handel.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26’032.00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25’799.00 Punkten.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 26’364.00 Punkte. Vor drei Monaten, am 08.06.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24’569.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, wurde der LUS-DAX auf 23’804.00 Punkte taxiert.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 5.80 Prozent zu. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Fresenius SE (+ 3.21 Prozent auf 44.69 EUR), Rheinmetall (+ 3.04 Prozent auf 1’051.80 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2.57 Prozent auf 83.10 EUR), HOCHTIEF (+ 2.34 Prozent auf 446.80 EUR) und Brenntag SE (+ 1.44 Prozent auf 61.80 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Infineon (-3.85 Prozent auf 58.45 EUR), Hannover Rück (-2.44 Prozent auf 247.40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2.07 Prozent auf 502.40 EUR), Heidelberg Materials (-1.88 Prozent auf 161.95 EUR) und Continental (-1.69 Prozent auf 71.18 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4’958’306 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 214.312 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.69 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.85 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch