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11.11.2026 15:58:14
Börse Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen zu
Am Mittwoch legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.
Im LUS-DAX geht es im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0.11 Prozent aufwärts auf 26’586.00 Punkte.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 26’487.00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’658.00 Punkten verzeichnete.
LUS-DAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 25’175.00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 26’398.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, stand der LUS-DAX bei 24’194.00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 8.22 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26’690.00 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Punkten markiert.
LUS-DAX-Top-Flop-Liste
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 7.98 Prozent auf 129.40 EUR), Infineon (+ 4.85 Prozent auf 51.43 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1.67 Prozent auf 59.72 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1.23 Prozent auf 69.32 EUR) und Deutsche Börse (+ 1.22 Prozent auf 324.70 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Rheinmetall (-5.43 Prozent auf 807.00 EUR), Brenntag SE (-3.15 Prozent auf 59.66 EUR), Zalando (-1.56 Prozent auf 27.80 EUR), EON SE (-1.46 Prozent auf 18.87 EUR) und Commerzbank (-1.15 Prozent auf 39.71 EUR) unter Druck.
Die teuersten Konzerne im LUS-DAX
Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 3’143’978 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 238.952 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 5.66 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index weist die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.24 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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