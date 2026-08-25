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XETRA-Handel im Fokus 25.08.2026 15:58:12

Börse Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich am Nachmittag im Plus

Börse Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich am Nachmittag im Plus

Der LUS-DAX verzeichnet derzeit Kursanstiege.

Siemens Energy
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Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 0.56 Prozent fester bei 26’265.00 Punkten.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 26’347.00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 26’119.00 Einheiten.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, bei 25’068.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.05.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 25’399.00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.08.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24’279.00 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 6.92 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’576.00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21’861.50 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Scout24 (+ 4.58 Prozent auf 81.00 EUR), Siemens Energy (+ 3.44 Prozent auf 153.86 EUR), Zalando (+ 2.05 Prozent auf 23.42 EUR), Siemens (+ 1.94 Prozent auf 286.05 EUR) und Airbus SE (+ 1.90 Prozent auf 206.70 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil BASF (-2.38 Prozent auf 51.18 EUR), Brenntag SE (-1.86 Prozent auf 60.28 EUR), Siemens Healthineers (-1.54 Prozent auf 39.77 EUR), adidas (-1.29 Prozent auf 153.25 EUR) und Henkel vz (-1.02 Prozent auf 75.78 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’637’291 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 217.128 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4.15 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 7.36 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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