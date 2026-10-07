Börse Frankfurt in Rot: TecDAX sackt ab

Um 15:41 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 1.49 Prozent auf 4’038.01 Punkte an der TecDAX-Kurstafel. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 567.057 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0.602 Prozent schwächer bei 4’074.56 Punkten, nach 4’099.22 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 4’080.93 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4’035.35 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht gab der TecDAX bereits um 1.31 Prozent nach. Vor einem Monat, am 07.09.2026, wurde der TecDAX auf 4’055.52 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, lag der TecDAX-Kurs bei 3’832.85 Punkten. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 3’733.07 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 11.42 Prozent. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3’322.31 Punkte.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Eckert Ziegler (+ 1.91 Prozent auf 12.25 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.63 Prozent auf 26.84 EUR), freenet (+ 1.51 Prozent auf 22.80 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1.09 Prozent auf 31.50 EUR) und IONOS (+ 0.93 Prozent auf 32.70 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-8.17 Prozent auf 66.35 EUR), JENOPTIK (-7.10 Prozent auf 40.84 EUR), Infineon (-6.05 Prozent auf 60.77 EUR), PVA TePla (-4.58 Prozent auf 33.78 EUR) und Elmos Semiconductor (-4.21 Prozent auf 154.60 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’901’771 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 213.573 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

TecDAX-Fundamentaldaten

Die TeamViewer-Aktie weist mit 6.79 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.02 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch