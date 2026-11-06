Börse Frankfurt in Rot: TecDAX mit Abgaben

Um 15:40 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 1.13 Prozent tiefer bei 3’993.73 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 589.137 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0.406 Prozent schwächer bei 4’023.16 Punkten, nach 4’039.56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 4’024.92 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3’975.96 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 2.09 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4’099.22 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wurde der TecDAX mit 4’000.99 Punkten gehandelt. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 06.11.2025, den Stand von 3’498.24 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 10.19 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4’284.41 Punkte. 3’322.31 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 4.46 Prozent auf 30.22 EUR), SMA Solar (+ 4.22 Prozent auf 51.15 EUR), Nordex (+ 3.32 Prozent auf 42.30 EUR), PVA TePla (+ 2.78 Prozent auf 27.34 EUR) und Siltronic (+ 2.59 Prozent auf 51.50 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil HENSOLDT (-6.78 Prozent auf 76.98 EUR), ATOSS Software (-4.06 Prozent auf 89.80 EUR), Drägerwerk (-3.24 Prozent auf 101.40 EUR), Ottobock (-3.08 Prozent auf 47.20 EUR) und OHB SE (-3.06 Prozent auf 190.20 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 3’373’090 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 241.943 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.47 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch