Börse Frankfurt in Rot: TecDAX fällt zum Handelsende zurück

Zum Handelsende tendierte der TecDAX im XETRA-Handel 0.40 Prozent leichter bei 3’270.43 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 539.063 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.227 Prozent auf 3’276.04 Punkte an der Kurstafel, nach 3’283.48 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3’257.08 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 3’287.97 Punkten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 3.79 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 05.08.2024, bewegte sich der TecDAX bei 3’195.75 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.06.2024, wurde der TecDAX mit 3’415.90 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 05.09.2023, wies der TecDAX einen Stand von 3’141.03 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Minus von 1.63 Prozent zu Buche. 3’490.44 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’125.18 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit EVOTEC SE (+ 2.88 Prozent auf 6.07 EUR), PNE (+ 2.10 Prozent auf 11.68 EUR), Sartorius vz (+ 1.99 Prozent auf 235.50 EUR), AIXTRON SE (+ 0.78 Prozent auf 15.46 EUR) und CANCOM SE (+ 0.74 Prozent auf 27.36 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Nemetschek SE (-4.89 Prozent auf 87.50 EUR), ATOSS Software (-4.88 Prozent auf 132.60 EUR), TeamViewer (-3.58 Prozent auf 11.59 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2.47 Prozent auf 59.20 EUR) und SÜSS MicroTec SE (-1.75 Prozent auf 50.40 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 6’008’494 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 231.200 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

In diesem Jahr hat die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.88 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

