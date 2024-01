Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der TecDAX aktuell

Um 15:41 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0.37 Prozent schwächer bei 3’256.98 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 481.077 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.335 Prozent auf 3’280.10 Punkte an der Kurstafel, nach 3’269.15 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 3’256.52 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 3’287.18 Einheiten.

So entwickelt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 0.342 Prozent. Vor einem Monat, am 19.12.2023, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’332.53 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 19.10.2023, den Wert von 2’895.17 Punkten. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 19.01.2023, mit 3’141.39 Punkten bewertet.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2.03 Prozent. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’373.55 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’187.26 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 2.16 Prozent auf 35.07 EUR), CANCOM SE (+ 1.96 Prozent auf 29.12 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 1.59 Prozent auf 39.52 EUR), United Internet (+ 1.30 Prozent auf 23.30 EUR) und Nemetschek SE (+ 1.18 Prozent auf 80.46 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen MorphoSys (-13.34 Prozent auf 32.88 EUR), Kontron (-4.48 Prozent auf 22.16 EUR), SMA Solar (-4.09 Prozent auf 45.92 EUR), Energiekontor (-3.18 Prozent auf 76.10 EUR) und EVOTEC SE (-3.12 Prozent auf 14.12 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3’179’734 Aktien gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 169.396 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus

Die freenet-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.32 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

