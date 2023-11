Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der MDAX mittags

Am Donnerstag sinkt der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 1.25 Prozent auf 26’124.68 Punkte. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 242.363 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.220 Prozent auf 26’396.33 Punkte an der Kurstafel, nach 26’454.60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 26’415.44 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’076.14 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 3.00 Prozent. Vor einem Monat, am 16.10.2023, wurde der MDAX auf 25’019.40 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 16.08.2023, bewegte sich der MDAX bei 27’816.26 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.11.2022, wurde der MDAX mit 25’610.93 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 2.55 Prozent aufwärts. Bei 29’815.39 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Bei 23’626.97 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell ProSiebenSat1 Media SE (+ 1.82 Prozent auf 5.81 EUR), HENSOLDT (+ 1.35 Prozent auf 27.08 EUR), LEG Immobilien (+ 1.22 Prozent auf 69.44 EUR), Talanx (+ 1.10 Prozent auf 64.05 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 0.77 Prozent auf 117.55 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen HelloFresh (-22.94 Prozent auf 15.81 EUR), SMA Solar (-3.43 Prozent auf 56.25 EUR), LANXESS (-3.24 Prozent auf 24.17 EUR), K+S (-3.14 Prozent auf 14.96 EUR) und Gerresheimer (-2.87 Prozent auf 87.95 EUR).

Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 3’944’303 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 16.165 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.04 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch