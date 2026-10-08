SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001
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08.10.2026 09:28:12
Börse Frankfurt in Rot: SDAX zum Start des Donnerstagshandels schwächer
Der SDAX fällt heute nach Vortagesgewinnen zurück.
Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 1.22 Prozent tiefer bei 17’948.86 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 91.391 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0.624 Prozent tiefer bei 18’056.32 Punkten in den Handel, nach 18’169.69 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 17’931.26 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18’062.06 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der SDAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 1.65 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wurde der SDAX auf 18’791.15 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, lag der SDAX noch bei 17’921.52 Punkten. Der SDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, bei 17’399.21 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3.42 Prozent nach oben. Bei 19’325.96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern verzeichnet.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX
Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell SGL Carbon SE (+ 1.66 Prozent auf 5.50 EUR), GFT SE (+ 1.56 Prozent auf 26.00 EUR), Südzucker (+ 1.13 Prozent auf 12.54 EUR), CANCOM SE (+ 0.90 Prozent auf 22.50 EUR) und KWS SAAT SE (+ 0.73 Prozent auf 68.60 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Jungheinrich (-6.55 Prozent auf 20.84 EUR), SAF-HOLLAND SE (-3.23 Prozent auf 21.00 EUR), LPKF Laser Electronics (-3.01 Prozent auf 14.50 EUR), OHB SE (-2.95 Prozent auf 157.80 EUR) und INDUS (-2.78 Prozent auf 38.50 EUR).
SDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Die Jungheinrich-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 142’618 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.132 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus
Die Mutares-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die HAMBORNER REIT-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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