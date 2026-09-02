Börse Frankfurt in Rot: SDAX nachmittags leichter

Am Mittwoch sinkt der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA um 1.32 Prozent auf 18’484.09 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 95.544 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der SDAX 0.662 Prozent leichter bei 18’606.40 Punkten in den Mittwochshandel, nach 18’730.44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18’606.40 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’410.86 Zählern.

So bewegt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SDAX bereits um 2.52 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der SDAX bei 18’302.79 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, wies der SDAX einen Stand von 19’043.66 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 16’444.88 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6.50 Prozent. Bei 19’325.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. 15’733.78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit EVOTEC SE (+ 4.63 Prozent auf 3.30 EUR), Alzchem Group (+ 1.92 Prozent auf 164.30 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 1.15 Prozent auf 13.15 EUR), SCHOTT Pharma (+ 1.08 Prozent auf 23.40 EUR) und Shelly (+ 0.98 Prozent auf 62.10 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-6.96 Prozent auf 56.15 EUR), GFT SE (-5.89 Prozent auf 24.75 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-5.18 Prozent auf 29.64 EUR), SMA Solar (-4.07 Prozent auf 55.35 EUR) und SFC Energy (-3.78 Prozent auf 20.35 EUR).

SDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 458’762 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die OHB SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.184 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2.20 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.94 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch