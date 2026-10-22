Börse Frankfurt in Rot: MDAX zeigt sich zum Start schwächer

Am Donnerstag bewegt sich der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 1.37 Prozent leichter bei 30’229.82 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 340.168 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0.712 Prozent tiefer bei 30’432.68 Punkten, nach 30’650.79 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 30’432.68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 30’196.02 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der MDAX bereits um 1.01 Prozent. Vor einem Monat, am 22.09.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 31’529.91 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, wurde der MDAX mit 31’982.03 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, wurde der MDAX auf 30’007.74 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 2.42 Prozent nach. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit Sartorius vz (+ 2.91 Prozent auf 268.70 EUR), Talanx (+ 0.63 Prozent auf 127.30 EUR), freenet (+ 0.52 Prozent auf 23.04 EUR), K+S (-0.24 Prozent auf 12.69 EUR) und Delivery Hero (-0.32 Prozent auf 37.48 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil JENOPTIK (-5.06 Prozent auf 38.26 EUR), Salzgitter (-4.78 Prozent auf 44.98 EUR), thyssenkrupp (-4.25 Prozent auf 13.63 EUR), AIXTRON SE (-3.71 Prozent auf 30.87 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3.70 Prozent auf 53.40 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die K+S-Aktie aufweisen. 390’570 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 37.939 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

2026 präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Unter den Aktien im Index weist die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch