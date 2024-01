Börse Frankfurt in Rot: MDAX schwächelt schlussendlich

Am Donnerstag stand der MDAX via XETRA zum Handelsende 0.68 Prozent im Minus bei 26’069.95 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 249.046 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.240 Prozent höher bei 26’310.77 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 26’247.69 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 26’492.42 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 26’069.95 Einheiten.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 0.089 Prozent aufwärts. Der MDAX wurde vor einem Monat, am 11.12.2023, mit 26’622.25 Punkten bewertet. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 11.10.2023, einen Stand von 25’461.76 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.01.2023, notierte der MDAX bei 27’777.54 Punkten.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell RATIONAL (+ 6.69 Prozent auf 709.50 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2.52 Prozent auf 103.60 EUR), HENSOLDT (+ 1.34 Prozent auf 25.68 EUR), FUCHS PETROLUB SE VZ (+ 1.32 Prozent auf 40.04 EUR) und Nordex (+ 0.80 Prozent auf 10.14 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Aroundtown SA (-4.40 Prozent auf 2.17 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4.25 Prozent auf 125.05 EUR), EVOTEC SE (-3.63 Prozent auf 16.85 EUR), HelloFresh (-3.19 Prozent auf 13.03 EUR) und Fraport (-2.92 Prozent auf 53.86 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Aroundtown SA-Aktie. 4’817’777 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 16.914 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

Die Lufthansa-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5.21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10.03 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

