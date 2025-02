Börse Frankfurt in Rot: MDAX notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus

Am Dienstag tendiert der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.23 Prozent tiefer bei 27’222.11 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 266.855 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.066 Prozent leichter bei 27’266.05 Punkten in den Handel, nach 27’283.95 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 27’197.77 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 27’270.74 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, lag der MDAX-Kurs bei 25’371.22 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.11.2024, wurde der MDAX auf 26’997.20 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.02.2024, lag der MDAX bei 25’728.84 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 5.84 Prozent aufwärts. Bei 27’310.23 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24’989.87 Zählern.

Top und Flops heute

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit LEG Immobilien (+ 1.59 Prozent auf 81.66 EUR), AUTO1 (+ 1.48 Prozent auf 18.51 EUR), freenet (+ 0.66 Prozent auf 30.52 EUR), K+S (+ 0.57 Prozent auf 12.45 EUR) und HUGO BOSS (+ 0.54 Prozent auf 44.37 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen TUI (-5.66 Prozent auf 8.03 EUR), HelloFresh (-1.89 Prozent auf 11.43 EUR), thyssenkrupp (-1.40 Prozent auf 4.57 EUR), Gerresheimer (-1.06 Prozent auf 79.65 EUR) und Lufthansa (-0.87 Prozent auf 6.60 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 2’345’573 Aktien gehandelt. Die Talanx-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 21.459 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5.68 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 15.36 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

