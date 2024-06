Börse Frankfurt in Rot: MDAX notiert mittags im Minus

Um 12:08 Uhr verliert der MDAX im XETRA-Handel 0.24 Prozent auf 25’527.84 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 229.178 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0.032 Prozent leichter bei 25’581.66 Punkten, nach 25’589.93 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25’581.66 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’445.85 Zählern.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der MDAX bereits um 0.741 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, bei 27’441.23 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.03.2024, lag der MDAX noch bei 26’245.89 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.06.2023, wies der MDAX 27’183.08 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2024 gab der Index bereits um 4.88 Prozent nach. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 27’641.56 Punkten. Bei 25’075.79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit Delivery Hero (+ 2.49 Prozent auf 27.18 EUR), Befesa (+ 2.22 Prozent auf 31.28 EUR), GEA (+ 2.21 Prozent auf 38.84 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1.82 Prozent auf 100.05 EUR) und MorphoSys (+ 0.90 Prozent auf 67.60 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil SMA Solar (-27.99 Prozent auf 29.90 EUR), AIXTRON SE (-4.04 Prozent auf 19.61 EUR), JENOPTIK (-3.08 Prozent auf 27.08 EUR), Jungheinrich (-2.37 Prozent auf 32.12 EUR) und Sixt SE St (-1.44 Prozent auf 68.40 EUR) unter Druck.

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. 1’145’122 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Talanx-Aktie mit 18.722 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Lufthansa-Aktie hat mit 4.95 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. RTL lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 17.65 Prozent.

Redaktion finanzen.ch