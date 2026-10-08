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08.10.2026 17:58:17
Börse Frankfurt in Rot: MDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein
So performte der MDAX zum Handelsschluss.
Der MDAX verlor im XETRA-Handel zum Handelsende 1.97 Prozent auf 29’520.15 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 338.785 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.645 Prozent auf 29’918.23 Punkte an der Kurstafel, nach 30’112.41 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des MDAX lag am Donnerstag bei 29’496.10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29’918.23 Punkten erreichte.
MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 3.06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, stand der MDAX bei 32’544.30 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 08.07.2026, einen Stand von 31’516.35 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wurde der MDAX mit 30’848.82 Punkten gehandelt.
Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4.71 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
MDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell RTL (+ 2.11 Prozent auf 29.00 EUR), CTS Eventim (+ 1.70 Prozent auf 56.75 EUR), flatexDEGIRO (+ 1.57 Prozent auf 25.84 EUR), FUCHS SE VZ (+ 1.06 Prozent auf 43.96 EUR) und Evonik (+ 0.29 Prozent auf 20.98 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen AUMOVIO (-8.79 Prozent auf 34.25 EUR), Elmos Semiconductor (-5.28 Prozent auf 147.20 EUR), Sartorius vz (-5.04 Prozent auf 246.90 EUR), TAG Immobilien (-4.56 Prozent auf 10.25 EUR) und thyssenkrupp (-4.29 Prozent auf 12.84 EUR).
Welche Aktien im MDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 5’308’568 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 37.857 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 2.76 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.02 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.ch
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