Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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09.09.2026 09:28:18
Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt zum Start zurück
Der MDAX gibt am Mittwoch nach seinem Vortagesanstieg nach.
Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.63 Prozent leichter bei 32’338.18 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 359.764 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.589 Prozent auf 32’352.59 Punkte an der Kurstafel, nach 32’544.30 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 32’310.53 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 32’372.00 Einheiten.
So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 0.006 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 32’407.20 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 09.06.2026, den Stand von 31’642.54 Punkten. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 09.09.2025, bei 30’326.53 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 4.38 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX
Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell LANXESS (+ 1.03 Prozent auf 15.62 EUR), Evonik (+ 1.03 Prozent auf 18.56 EUR), Salzgitter (+ 1.00 Prozent auf 60.50 EUR), Aurubis (+ 0.66 Prozent auf 182.20 EUR) und Nemetschek SE (+ 0.65 Prozent auf 62.00 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil AUTO1 (-3.84 Prozent auf 20.52 EUR), RENK (-2.97 Prozent auf 42.85 EUR), HENSOLDT (-2.67 Prozent auf 79.32 EUR), AIXTRON SE (-1.56 Prozent auf 37.75 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1.50 Prozent auf 85.30 EUR).
Welche MDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 190’487 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 39.829 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf
Im MDAX hat die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8.27 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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|Deutsche Bank AG
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|Bernstein Research
|22.06.26
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|DZ BANK
|10.08.26
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