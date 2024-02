Börse Frankfurt in Rot: MDAX fällt letztendlich

Der MDAX sank im XETRA-Handel zum Handelsende um 0.82 Prozent auf 25’785.79 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 248.941 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.189 Prozent auf 25’950.32 Punkte an der Kurstafel, nach 25’999.48 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 25’971.29 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25’784.53 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 26.01.2024, den Stand von 26’174.57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, den Stand von 26’214.45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.02.2023, wurde der MDAX auf 28’424.81 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 3.92 Prozent nach unten. Bei 27’272.39 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. 25’075.79 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 7.14 Prozent auf 33.60 EUR), SMA Solar (+ 3.09 Prozent auf 49.42 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2.76 Prozent auf 36.43 EUR), TeamViewer (+ 2.48 Prozent auf 14.69 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1.49 Prozent auf 142.90 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil HelloFresh (-11.82 Prozent auf 11.12 EUR), Vitesco Technologies (-11.13 Prozent auf 74.25 EUR), Delivery Hero (-3.78 Prozent auf 21.40 EUR), LEG Immobilien (-2.34 Prozent auf 69.14 EUR) und Bechtle (-2.25 Prozent auf 47.75 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 4’251’886 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 17.379 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Unter den MDAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 4.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10.35 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch