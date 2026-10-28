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28.10.2026 09:28:23
Börse Frankfurt in Rot: MDAX beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten
Der MDAX notiert am Mittwoch trotz positivem Vortag im Minus.
Um 09:11 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0.04 Prozent schwächer bei 30’482.15 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 340.058 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.240 Prozent auf 30’568.67 Punkte an der Kurstafel, nach 30’495.47 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30’739.16 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30’481.10 Zählern.
MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn stieg der MDAX bereits um 1.82 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, bewegte sich der MDAX bei 30’895.59 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 32’395.32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30’236.96 Punkten.
Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 1.61 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26’803.25 Zählern.
Tops und Flops im MDAX aktuell
Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell JENOPTIK (+ 3.11 Prozent auf 41.12 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.39 Prozent auf 51.45 EUR), AIXTRON SE (+ 1.02 Prozent auf 30.76 EUR), LANXESS (+ 0.84 Prozent auf 11.95 EUR) und AUMOVIO (+ 0.76 Prozent auf 33.10 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil thyssenkrupp (-8.82 Prozent auf 13.38 EUR), Aroundtown SA (-1.66 Prozent auf 1.42 EUR), DWS Group GmbH (-1.50 Prozent auf 65.55 EUR), TRATON (-1.47 Prozent auf 32.18 EUR) und flatexDEGIRO (-1.46 Prozent auf 24.24 EUR).
Die teuersten Unternehmen im MDAX
Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die thyssenkrupp-Aktie aufweisen. 380’536 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 38.189 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus
Unter den MDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 4.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index bietet die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.41 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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