Börse Frankfurt in Rot: MDAX am Donnerstagmittag im Minus

Um 12:09 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0.67 Prozent tiefer bei 25’965.46 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 246.129 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.205 Prozent auf 26’087.73 Punkte an der Kurstafel, nach 26’141.29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26’095.47 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’927.45 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der MDAX bereits um 1.64 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 26’943.60 Punkten gehandelt. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 25.10.2023, bei 24’023.31 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 25.01.2023, den Stand von 28’429.45 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 3.25 Prozent nach unten. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 27’272.39 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 25’075.79 Zählern.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Fraport (+ 0.68 Prozent auf 53.38 EUR), Ströer SE (+ 0.64 Prozent auf 54.65 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0.54 Prozent auf 37.03 EUR), HELLA GmbH (+ 0.37 Prozent auf 81.30 EUR) und Sixt SE St (+ 0.27 Prozent auf 91.95 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil EVOTEC SE (-4.57 Prozent auf 14.32 EUR), SMA Solar (-3.29 Prozent auf 48.26 EUR), Gerresheimer (-2.94 Prozent auf 92.60 EUR), Nordex (-2.78 Prozent auf 9.30 EUR) und HelloFresh (-2.74 Prozent auf 12.62 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX sticht die PUMA SE-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 941’406 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 16.849 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Unter den MDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie mit 5.31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 9.88 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch