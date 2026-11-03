L&S DAX Indikation 4572355 / DE000LUSDAX6
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Marktkapitalisierung
|LUS-DAX-Performance im Fokus
|
03.11.2026 09:28:13
Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zum Start schwächer
Der LUS-DAX gibt heute nach seinem Vortagesanstieg nach.
Am Dienstag notiert der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0.74 Prozent leichter bei 25’723.00 Punkten.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25’780.00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 25’647.00 Punkten.
So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, notierte der LUS-DAX bei 25’280.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 26’095.00 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 24’128.00 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4.71 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des LUS-DAX bereits bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’861.50 Zählern.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Bayer (+ 5.64 Prozent auf 52.84 EUR), Siemens Healthineers (+ 0.78 Prozent auf 43.74 EUR), RWE (+ 0.78) Prozent auf 56.96 EUR), Vonovia SE (+ 0.67 Prozent auf 16.50 EUR) und Hannover Rück (+ 0.62 Prozent auf 293.00 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Zalando (-3.71 Prozent auf 25.99 EUR), Infineon (-3.50 Prozent auf 50.18 EUR), MTU Aero Engines (-2.28 Prozent auf 337.90 EUR), Siemens Energy (-2.26 Prozent auf 127.06 EUR) und adidas (-2.23 Prozent auf 169.00 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 705’144 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im LUS-DAX mit 238.500 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25’856.00
|-0.23%
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel nach Richtungssuche tiefer -- DAX schliesslich mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex etwas ermässigte. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.