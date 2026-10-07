Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 1.17 Prozent schwächer bei 25’063.00 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 25’037.00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25’353.00 Punkten.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, stand der LUS-DAX bei 26’005.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, notierte der LUS-DAX bei 25’463.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wies der LUS-DAX 24’382.00 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 2.02 Prozent zu Buche. Bei 26’616.00 Punkten schaffte es der LUS-DAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 21’861.50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Deutsche Telekom (+ 1.63 Prozent auf 26.84 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1.48 Prozent auf 69.90 EUR), Beiersdorf (+ 1.18 Prozent auf 77.34 EUR), Zalando (+ 1.16 Prozent auf 22.66 EUR) und Scout24 (+ 1.04 Prozent auf 68.25 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-6.05 Prozent auf 60.77 EUR), Deutsche Bank (-5.37 Prozent auf 29.72 EUR), Siemens Energy (-3.66 Prozent auf 142.04 EUR), MTU Aero Engines (-2.95 Prozent auf 354.90 EUR) und Commerzbank (-2.82 Prozent auf 38.91 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 3’152’550 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 213.573 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.64 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch