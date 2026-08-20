Deutsche Telekom Aktie 1026592 / DE0005557508
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20.08.2026 09:28:09
Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX notiert zum Handelsstart im Minus
Der LUS-DAX gibt am vierten Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.
Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:25 Uhr um 0.36 Prozent leichter bei 25’997.00 Punkten.
Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 25’993.00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26’129.00 Punkten erreichte.
LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 20.07.2026, einen Stand von 24’711.00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, lag der LUS-DAX noch bei 24’765.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, notierte der LUS-DAX bei 24’303.00 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 5.83 Prozent nach oben. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 26’576.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Continental (+ 1.58 Prozent auf 68.20 EUR), BMW (+ 1.41 Prozent auf 59.18 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1.20 Prozent auf 75.74 EUR), QIAGEN (+ 1.17 Prozent auf 38.03 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.03 Prozent auf 45.49 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Brenntag SE (-2.37 Prozent auf 60.22 EUR), SAP SE (-1.70 Prozent auf 182.74 EUR), BASF (-1.49 Prozent auf 51.02 EUR), Merck (-1.45 Prozent auf 136.35 EUR) und Deutsche Telekom (-0.79 Prozent auf 28.95 EUR).
Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im LUS-DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 307’834 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 210.642 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien
Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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