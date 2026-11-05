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05.11.2026 15:58:16
Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX gibt nach
Der LUS-DAX verzeichnet am Nachmittag Verluste.
Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0.80 Prozent schwächer bei 26’455.00 Punkten.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 26’446.00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26’690.00 Einheiten.
So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 05.10.2026, einen Stand von 25’319.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 26’215.00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24’101.00 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 7.69 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’690.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Zalando (+ 4.30 Prozent auf 28.63 EUR), Heidelberg Materials (+ 3.94 Prozent auf 178.25 EUR), BASF (+ 3.78 Prozent auf 56.35 EUR), Bayer (+ 3.76 Prozent auf 56.28 EUR) und Deutsche Bank (+ 3.16 Prozent auf 33.59 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Rheinmetall (-16.17 Prozent auf 841.20 EUR), Infineon (-5.97 Prozent auf 47.24 EUR), Siemens Energy (-2.54 Prozent auf 116.42 EUR), Commerzbank (-2.36 Prozent auf 38.91 EUR) und Deutsche Telekom (-1.79 Prozent auf 26.28 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5’054’080 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 233.307 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
LUS-DAX-Fundamentaldaten im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.38 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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