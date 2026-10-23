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LUS-DAX-Marktbericht 23.10.2026 17:58:13

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX fällt schlussendlich

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX fällt schlussendlich

So bewegte sich der LUS-DAX zum Handelsschluss.

Deutsche Telekom
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Der LUS-DAX fiel im XETRA-Handel schlussendlich um 0.78 Prozent auf 25’174.00 Punkte zurück.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 25’008.00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25’374.00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 25’350.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.07.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 24’790.00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, bei 24’208.00 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2.47 Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 3.27 Prozent auf 40.46 EUR), Beiersdorf (+ 2.41 Prozent auf 84.12 EUR), Zalando (+ 2.25 Prozent auf 26.82 EUR), Fresenius SE (+ 1.75 Prozent auf 46.10 EUR) und Heidelberg Materials (+ 1.65 Prozent auf 147.80 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil MTU Aero Engines (-4.84 Prozent auf 316.70 EUR), Deutsche Telekom (-3.17 Prozent auf 25.35 EUR), Siemens Energy (-2.88 Prozent auf 118.68 EUR), Infineon (-2.44 Prozent auf 48.67 EUR) und RWE (-2.15 Prozent auf 55.62 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 8’118’669 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 235.565 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.25 zu Buche schlagen. Im Index weist die Vonovia SE-Aktie mit 7.62 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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