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Index-Bewegung 01.09.2026 09:28:18

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX beginnt Handel in der Verlustzone

Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX beginnt Handel in der Verlustzone

Der LUS-DAX gibt seine Gewinne vom Vortag heute wieder ab.

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Um 09:25 Uhr bewegt sich der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.05 Prozent leichter bei 26’193.00 Punkten.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26’113.00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26’231.00 Punkten.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 25’715.00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, bei 25’057.00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 01.09.2025, einen Wert von 24’046.00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 6.62 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Infineon (+ 2.74 Prozent auf 57.83 EUR), RWE (+ 2.15 Prozent auf 59.90 EUR), Merck (+ 1.91 Prozent auf 141.65 EUR), Symrise (+ 1.54 Prozent auf 93.62 EUR) und BASF (+ 1.15 Prozent auf 53.59 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen SAP SE (-2.93 Prozent auf 185.30 EUR), Rheinmetall (-2.34 Prozent auf 1’084.80 EUR), MTU Aero Engines (-1.82 Prozent auf 345.70 EUR), Scout24 (-1.32 Prozent auf 78.75 EUR) und Siemens (-1.14 Prozent auf 282.35 EUR).

Blick in den LUS-DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 391’569 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die Siemens-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 220.942 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.99 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com
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