Börse Frankfurt in Rot: DAX zum Handelsstart in Rot

Der DAX verliert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr 0.06 Prozent auf 26’249.62 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.173 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0.041 Prozent tiefer bei 26’255.41 Punkten, nach 26’266.14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26’239.96 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’275.44 Zählern.

DAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der DAX bereits um 0.607 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wurde der DAX mit 25’099.00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wies der DAX einen Stand von 25’184.89 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, wurde der DAX mit 24’152.87 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 6.97 Prozent zu Buche. Bei 26’573.50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 21’863.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Deutsche Bank (+ 2.18 Prozent auf 33.93 EUR), Heidelberg Materials (+ 2.10 Prozent auf 165.60 EUR), QIAGEN (+ 1.77 Prozent auf 37.36 EUR), Commerzbank (+ 1.11 Prozent auf 40.25 EUR) und EON SE (+ 1.05 Prozent auf 17.82 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen SAP SE (-2.50 Prozent auf 180.82 EUR), Scout24 (-1.55 Prozent auf 79.65 EUR), Daimler Truck (-0.64 Prozent auf 46.69 EUR), Rheinmetall (-0.63 Prozent auf 1’111.20 EUR) und Siemens Healthineers (-0.55 Prozent auf 39.48 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’185’589 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 216.066 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.13 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch