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23.09.2026 17:58:17
Börse Frankfurt in Rot: DAX zum Ende des Mittwochshandels in Rot
Der DAX bewegte sich zum Handelsschluss auf rotem Terrain.
Schlussendlich bewegte sich der DAX im XETRA-Handel 0.59 Prozent schwächer bei 25’426.79 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.126 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der DAX 0.568 Prozent höher bei 25’724.13 Punkten, nach 25’578.85 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25’365.21 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’729.05 Zählern.
DAX-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verlor der DAX bereits um 0.253 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, wurde der DAX mit 26’136.56 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 23.06.2026, wies der DAX einen Stand von 24’893.58 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, wurde der DAX mit 23’611.33 Punkten gehandelt.
Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 3.62 Prozent zu Buche. Bei 26’618.74 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 21’863.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX
Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 3.39 Prozent auf 1’025.00 EUR), SAP SE (+ 2.27 Prozent auf 186.46 EUR), MTU Aero Engines (+ 1.62 Prozent auf 363.70 EUR), Fresenius SE (+ 1.47 Prozent auf 46.24 EUR) und Deutsche Börse (+ 0.86 Prozent auf 282.30 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Scout24 (-5.22 Prozent auf 70.80 EUR), Allianz (-3.97 Prozent auf 413.10 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3.14 Prozent auf 42.11 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3.08 Prozent auf 72.90 EUR) und Deutsche Bank (-3.00 Prozent auf 31.66 EUR).
Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 8’521’219 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 211.057 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.
Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.79 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.32 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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